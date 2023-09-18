Поезд Ким Чен Ына проехал по России более четырёх тысяч километров

Поезд северокорейского лидера КНДР Ким Чен Ына в ходе его официального визита в Россию проехал более 4 тыс. км, сообщает РИА Новости.

Ким Чен Ын и Шойгу осмотрели самолеты на аэродроме Кневичи

За эти дни глава КНДР побывал на космодроме «Восточный» в Амурской области, затем поехал в Комсомольске-на-Амуре, после чего прибыл в Приморский край.

4 тыс. км — протяжённость Байкало-Амурской магистрали или 70 кругов по Московскому центральному кольцу.

Ранее стало известно, что Ким Чен Ын доволен визитом в Россию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба Минприроды РФ
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