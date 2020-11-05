СМИ: Ким Чен Ын в январе собирается стать генералиссимусом

Генералиссимусами были его дед, основатель КНДР Ким Ир Сен, и отец Ким Чен Ир, руководивший страной почти 17 лет.

Ранее разведка Южной Кореи сообщила, что КНДР заминировала границу с Китаем для того, чтобы предотвратить проникновение коронавируса на территорию своей страны.

