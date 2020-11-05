СМИ: Ким Чен Ын в январе собирается стать генералиссимусом
Лидер КНДР Ким Чен Ын получит звание генералиссимуса в январе. Об этом сообщила японская газета Asahi со ссылкой на южнокорейскую разведку.
Предполагается, что он удостоится этого звания на съезде Трудовой партии Кореи (ТПК).
Сейчас Ким Чен Ын находится в воинском звании маршала.
Генералиссимусами были его дед, основатель КНДР Ким Ир Сен, и отец Ким Чен Ир, руководивший страной почти 17 лет.
Ранее разведка Южной Кореи сообщила, что КНДР заминировала границу с Китаем для того, чтобы предотвратить проникновение коронавируса на территорию своей страны.
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