СМИ: Ким Чен Ын в январе собирается стать генералиссимусом

Лидер КНДР Ким Чен Ын получит звание генералиссимуса в январе. Об этом сообщила японская газета Asahi со ссылкой на южнокорейскую разведку.

Предполагается, что он удостоится этого звания на съезде Трудовой партии Кореи (ТПК).

Сейчас Ким Чен Ын находится в воинском звании маршала.

Ким Чен Ын извинился за убийство южнокорейского чиновника в КНДР

Генералиссимусами были его дед, основатель КНДР Ким Ир Сен, и отец Ким Чен Ир, руководивший страной почти 17 лет.

Ранее разведка Южной Кореи сообщила, что КНДР заминировала границу с Китаем для того, чтобы предотвратить проникновение коронавируса на территорию своей страны.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:Ким Чен ЫнКНДР
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