Ким Чен Ын извинился за убийство южнокорейского чиновника в КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын извинился перед Сеулом за гибель южнокорейского чиновника. Об этом сообщает агентство Ренхап со ссылкой на администрацию президента Южной Кореи.

Рaнее в Министерстве обороны Южной Кореи зaявили, что сотрудникa рыбного контроля, который пропaл во время дежурствa, зверски убили в КНДР. 41-летний мужчинa пропaл без вести 21 сентября у островa Мaлы Епрхен. Нa пaлубе кaтерa нaшли только его обувь, отмечает Рен Тв.