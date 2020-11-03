Разведка Южной Кореи утверждает, что КНДР заминировала границу с Китаем

Разведка Южной Кореи сообщила, что КНДР заминировала границу с Китаем для того, чтобы предотвратить проникновение коронавируса на территорию своей страны. Об этом сообщило южнокорейское агентство Рёнхап.

Журналисты утверждают, что об этом в ходе слушаний в парламенте Республики Корея такую информацию предоставило государственное разведывательное управление.

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Разведка утверждает, что северокорейцы пошли на такую крайнюю меру из опасений того, что проникший коронавирус будет иметь катастрофические последствия из-за плохой медицинской инфраструктуры. Поэтому Север закрыл границы и заминировал их на участках, граничащих с Китаем.

В июле Северная Корея впервые сообщила о случае подозрения на коронавирус нового типа, сообщает телеканал «360». Потенциальный больной «незаконно пересек» границу страны. До этого в КНДР официально вируса не было.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусКитайКНДР
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