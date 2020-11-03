Разведка Южной Кореи утверждает, что КНДР заминировала границу с Китаем

Разведка Южной Кореи сообщила, что КНДР заминировала границу с Китаем для того, чтобы предотвратить проникновение коронавируса на территорию своей страны. Об этом сообщило южнокорейское агентство Рёнхап.

Журналисты утверждают, что об этом в ходе слушаний в парламенте Республики Корея такую информацию предоставило государственное разведывательное управление.