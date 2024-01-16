СМИ: Ким Чен Ын призвал обозначить Южную Корею главным врагом
16 января 202406:20
Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что Южную Корею необходимо обозначить в Конституции страны как враждебное государство номер один, сообщает южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство.
Также стало известно, что Пхеньян упраздняет ведомства, занимающиеся межкорейскими делами.
Ранее Ким Чен Ын назвал Южную Корею главным противником КНДР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru