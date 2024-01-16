СМИ: Ким Чен Ын призвал обозначить Южную Корею главным врагом

Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что Южную Корею необходимо обозначить в Конституции страны как враждебное государство номер один, сообщает южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство.

Глава МИД КНДР с делегацией прибыла в Москву

Также стало известно, что Пхеньян упраздняет ведомства, занимающиеся межкорейскими делами.

Ранее Ким Чен Ын назвал Южную Корею главным противником КНДР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Южная КореяКНДРКим Чен Ын

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