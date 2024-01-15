Глава МИД КНДР с делегацией прибыла в Москву
Правительственная делегация из Северной Кореи во главе с министром иностранных дел республики Цой Сон Хи прибыла в Москву. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство республики (ЦТАК).
Отмечается, что делегация КНДР приземлилась в российской столице накануне. В аэропорту официальных лиц встречали сотрудники МИД России, посол Северной Кореи в Москве и другие дипломаты КНДР.
Ранее стало известно, что Цой Сон Хи 15-17 января прибудет в Россию с официальным визитом, напоминает RT. Глава северокорейского МИД посетит РФ по приглашению российского коллеги Сергея Лаврова.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru