СМИ: Ким Чен Ын пообещал поднять бокал за здоровье Путина
Глава Северной Кореи Ким Чен Ын поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения, сообщает радио «Голос Кореи».
Он назвал российского лидера «самым близким товарищем». «Я подниму бокал здесь, в Пхеньяне, в честь Вашего дня рождения, желая Вам крепкого здоровья и больших успехов в Вашей деятельности», — заявил Ким Чен Ын, отметив, что Пхеньян всегда будет с Москвой.
Также лидер КНДР назвал Путина самым дорогим товарищем.
Ранее Путина поздравили в Китае с днем рождения при помощи сотен беспилотников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru