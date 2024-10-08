СМИ: Ким Чен Ын пообещал поднять бокал за здоровье Путина

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения, сообщает радио «Голос Кореи».

В Турине появился баннер с поздравлением Путина

Он назвал российского лидера «самым близким товарищем». «Я подниму бокал здесь, в Пхеньяне, в честь Вашего дня рождения, желая Вам крепкого здоровья и больших успехов в Вашей деятельности», — заявил Ким Чен Ын, отметив, что Пхеньян всегда будет с Москвой.

Также лидер КНДР назвал Путина самым дорогим товарищем.

Ранее Путина поздравили в Китае с днем рождения при помощи сотен беспилотников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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