В Турине появился баннер с поздравлением Путина
7 октября 202402:35
В итальянском городе Турин размещен баннер с поздравительным посланием президенту РФ Владимиру Путину в честь его дня рождения, сообщает РИА Новости.
По словам авторов инициативы, баннер длиной четыре и шириной два метра повесили на мосту в центре Турина. На его изготовление ушел весь вечер. На баннере текст: «Турин поздравляет с днем рождения президента России В. Путина».
7 октября Путину исполняется 72 года. По словам официального представителя Кремля Дмитрий Песков, в свой день рождения президент России будет работать.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru