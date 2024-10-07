В Турине появился баннер с поздравлением Путина

По словам авторов инициативы, баннер длиной четыре и шириной два метра повесили на мосту в центре Турина. На его изготовление ушел весь вечер. На баннере текст: «Турин поздравляет с днем рождения президента России В. Путина».

7 октября Путину исполняется 72 года. По словам официального представителя Кремля Дмитрий Песков, в свой день рождения президент России будет работать.

