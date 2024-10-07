В Турине появился баннер с поздравлением Путина

В итальянском городе Турин размещен баннер с поздравительным посланием президенту РФ Владимиру Путину в честь его дня рождения, сообщает РИА Новости.

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По словам авторов инициативы, баннер длиной четыре и шириной два метра повесили на мосту в центре Турина. На его изготовление ушел весь вечер. На баннере текст: «Турин поздравляет с днем рождения президента России В. Путина».

7 октября Путину исполняется 72 года. По словам официального представителя Кремля Дмитрий Песков, в свой день рождения президент России будет работать.

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ФОТО: РИА Новости / Иван Секретарев
ТЕГИ:ИталияПрезидент РФВладимир Путин

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