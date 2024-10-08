В Китае Путина поздравили с помощью дронов

Российского президента Владимира Путина поздравили в Китае с днем рождения при помощи сотен беспилотников, сообщают «Известия».

Сергей Собянин поздравил Владимира Путина с днем рождения

Дроны выстроились во фразу «Happy Birthday, Mr. President» и профиль главы государства.

Поздравление появилось в небе над Гуанчжоу.

Ранее в Турине появился баннер с поздравлением Путина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Иван Секретарев
ТЕГИ:КитайПрезидент РФВладимир Путин

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