В Китае Путина поздравили с помощью дронов
8 октября 202402:33
Российского президента Владимира Путина поздравили в Китае с днем рождения при помощи сотен беспилотников, сообщают «Известия».
Дроны выстроились во фразу «Happy Birthday, Mr. President» и профиль главы государства.
Поздравление появилось в небе над Гуанчжоу.
Ранее в Турине появился баннер с поздравлением Путина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru