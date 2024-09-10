СМИ: Киев пытается привлечь террористов к операциям против России
Киев провел переговоры с представителями террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в России, включена в перечень террористических и экстремистских организаций Росфинмониторинга) для привлечения боевиков к операциям против РФ. Об этом сообщает турецкая газета Aydınlık, ссылаясь на источники.
По данным издания, украинские власти сотрудничали с «Рабочей партией Курдистана» с целью ведения тайных операций против войск РФ в Сирии.
«Киевская администрация... теперь установила отношения с террористами "Хайят Тахрир аш-Шам", оккупировавшими Идлиб. Местные источники сообщили, что в последние месяцы украинская делегация посетила Идлиб и встретилась с лидерами террористической организации», — говорится в материале.
Газета уточняет, что встреча прошла 18 июня. По данным издания, Украина испытывает нехватку военных в конфликте с Россией и ищет подкрепления для фронта.
«В этом контексте неудивительно, что Киев, который сначала опустошил свои... тюрьмы, а затем установил тесные отношения с террористической организацией PПK/PYD, обратился в HTS с той же целью», — подчеркивает Aydınlık.
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