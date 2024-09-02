В Госдуме допустили, что СБ ООН изучит признание Украины государством-террористом
Совет Безопасности ООН на основе запросов стран Африки может рассмотреть возможность признания Украины террористическим государством. Об этом заявил заместитель председателя Госдумы Александр Бабаков в беседе с РИА Новости.
Ранее министры иностранных дел Мали, Нигера, Буркина-Фасо направили в Совбез письмо с осуждением поддержки и прославления терроризма киевскими властями, напоминает Ura.ru. Они призвали ООН выполнить свои обязательства в отношении осознанного выбора украинской стороны в поддержку терроризма в Африке.
«Обращение африканских государств должно быть самым тщательным образом рассмотрено и проанализировано Совбезом ООН на предмет признания Украины террористическим государством. Это вопрос специалистов, юристов-международников, но очевидно, что основания для этого имеются», — отметил Бабаков.
Парламентарий подчеркнул, что Киев, вмешиваясь в дела других государств, нарушает закрепленные в Уставе ООН принципы суверенитета и самоопределения народов. Внешняя политика Киева в Африке включает военные интервенции и поддержку сепаратистов, она подрывает международную безопасность, создавая «цепочку конфликтов, которые... затрагивают интересы множества государств на африканском континенте».
В свою очередь, Россия подтверждает статус друга Африки независимо от «изменения политической конъюнктуры».
«Мы будем всеми доступными способами, в том числе и в Совбезе ООН, поддерживать стремление африканских государств обрести в рамках ООН свой суверенный голос и окончательно избавиться от пут неоколониализма», — указал Бабаков.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru