В Госдуме допустили, что СБ ООН изучит признание Украины государством-террористом

Ранее министры иностранных дел Мали, Нигера, Буркина-Фасо направили в Совбез письмо с осуждением поддержки и прославления терроризма киевскими властями, напоминает Ura.ru. Они призвали ООН выполнить свои обязательства в отношении осознанного выбора украинской стороны в поддержку терроризма в Африке.

«Обращение африканских государств должно быть самым тщательным образом рассмотрено и проанализировано Совбезом ООН на предмет признания Украины террористическим государством. Это вопрос специалистов, юристов-международников, но очевидно, что основания для этого имеются», — отметил Бабаков.

Парламентарий подчеркнул, что Киев, вмешиваясь в дела других государств, нарушает закрепленные в Уставе ООН принципы суверенитета и самоопределения народов. Внешняя политика Киева в Африке включает военные интервенции и поддержку сепаратистов, она подрывает международную безопасность, создавая «цепочку конфликтов, которые... затрагивают интересы множества государств на африканском континенте».

В свою очередь, Россия подтверждает статус друга Африки независимо от «изменения политической конъюнктуры».

«Мы будем всеми доступными способами, в том числе и в Совбезе ООН, поддерживать стремление африканских государств обрести в рамках ООН свой суверенный голос и окончательно избавиться от пут неоколониализма», — указал Бабаков.

