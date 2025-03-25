Японцу, ожидавшему казни 47 лет, назначили компенсацию в $1,4 млн

Окружной суд японской префектуры Сидзуока постановил центральному правительству выплатить компенсацию 89-летнему жителю Ивао Хакамате за пребывание в заключении 47 лет и семь месяцев и последующее оправдание. Об этом сообщило японское агентство Kyodo.

Мужчина был приговорен к смертной казни за убийство своего начальника, его супруги и двоих детей.

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В 2014 году его дело было отправлено на пересмотр. По результатам теста ДНК выяснилось, что его генетический материал Хакамате не совпадает с тем, который был найден на месте убийства.

В конце сентября 2024 года окружной суд Сидзуоки оправдал Хакамату. В январе 2025 года в суд было подано прошение о компенсации. Адвокаты мужчины затребовали максимальную сумму, с чем согласился суд и присвоил ему 217 млн иен ($1,44 млн по текущему курсу).

Ранее стало известно, что рождаемость в Японии упала до рекордно низкого показателя с 1899 года - 721 тысячи человек, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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