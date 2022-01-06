В ФСБ опровергли закрытие границы России с Казахстаном
Пограничное управление ФСБ России по Челябинской области заявило, что граница между Россией и Казахстаном, в расположенном в регионе пункте пропуска, работает в штатном режиме, сообщает РБК.
Комментируя появившуюся в СМИ информацию о приостановке автобусного сообщения с Казахстаном в ведомстве отметили, что в штатном режиме также работают пункты пропуска в Омской области и Алтайском крае.
Ранее ряд авиакомпаний, в том числе «Аэрофлот», отменили рейсы в казахстанские города Алма-Ату, Актау и Нур-Султан, сообщает RT.
Экс-премьер ДНР, замглавы комитета Госдумы по делам Содружества Независимых Государств (СНГ), евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай в беседе с НСН заявил, что России не придется закрывать свои границы с Казахстаном полностью.
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