В ФСБ опровергли закрытие границы России с Казахстаном

Комментируя появившуюся в СМИ информацию о приостановке автобусного сообщения с Казахстаном в ведомстве отметили, что в штатном режиме также работают пункты пропуска в Омской области и Алтайском крае.

Ранее ряд авиакомпаний, в том числе «Аэрофлот», отменили рейсы в казахстанские города Алма-Ату, Актау и Нур-Султан, сообщает RT.

Экс-премьер ДНР, замглавы комитета Госдумы по делам Содружества Независимых Государств (СНГ), евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай в беседе с НСН заявил, что России не придется закрывать свои границы с Казахстаном полностью.