СМИ: Байден начал понимать, что не победит на выборах

Ему, возможно, придется покинуть предвыборную гонку. Президент США пока не принял окончательного решения. Ни для кого не будет сюрпризом, если Байден скоро сделает соответствующее заявление и поддержит вице-президента Камалу Харрис в качестве своей замены.

При этом в американской администрации отрицают сообщения о возможном выходе Байдена из гонки.

Ранее Демократы отложили онлайн-голосование за выдвижение Байдена кандидатом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

