СМИ: Байден начал понимать, что не победит на выборах
Приближенные к американскому лидеру Джо Байдену считают, что он начал принимать мысль, что может не победить на предстоящих выборах, сообщает New York Times.
Ему, возможно, придется покинуть предвыборную гонку. Президент США пока не принял окончательного решения. Ни для кого не будет сюрпризом, если Байден скоро сделает соответствующее заявление и поддержит вице-президента Камалу Харрис в качестве своей замены.
При этом в американской администрации отрицают сообщения о возможном выходе Байдена из гонки.
Ранее Демократы отложили онлайн-голосование за выдвижение Байдена кандидатом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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