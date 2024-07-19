СМИ: Байден начал понимать, что не победит на выборах

Приближенные к американскому лидеру Джо Байдену считают, что он начал принимать мысль, что может не победить на предстоящих выборах, сообщает New York Times.

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Ему, возможно, придется покинуть предвыборную гонку. Президент США пока не принял окончательного решения. Ни для кого не будет сюрпризом, если Байден скоро сделает соответствующее заявление и поддержит вице-президента Камалу Харрис в качестве своей замены.

При этом в американской администрации отрицают сообщения о возможном выходе Байдена из гонки.

Ранее Демократы отложили онлайн-голосование за выдвижение Байдена кандидатом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Стрингер
ТЕГИ:Выборы Президента СШАДжо Байден

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