Спикер Палаты представителей США назвал Байдена непригодным к роли президента

При этом он усомнился в том, что демократы могут заменить Байдена в предвыборной гонке, так как это нарушило бы не только давние традиции, но и, возможно, законы некоторых штатов.

Ранее Демократы отложили онлайн-голосование за выдвижение Байдена кандидатом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

