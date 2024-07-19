Спикер Палаты представителей США назвал Байдена непригодным к роли президента
19 июля 202400:18
Американский лидер Джо Байден не является пригодным к исполнению своих обязанностей, сообщил изданию Politico спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон.
При этом он усомнился в том, что демократы могут заменить Байдена в предвыборной гонке, так как это нарушило бы не только давние традиции, но и, возможно, законы некоторых штатов.
Ранее Демократы отложили онлайн-голосование за выдвижение Байдена кандидатом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru