СМИ: Канадские супермаркеты убрали с полок квас и зефир из России

По данным газеты, ретейлеры решили убрать с полок квас, семечки подсолнечника, зефир в шоколаде. До этого во многих регионах Канады прекратились продажи российской водки, пишет РИА ФАН.

Отмечается, что в сетях Sobeys, Safeway и FreshCo и Metro Inc. начали убирать из продажи российские продукты еще в начале марта, сообщает «Свободная пресса». При этом ретейлер Loblaw Companies, убирая товары из России, отказывается и от дальнейших заказов такой продукции.

