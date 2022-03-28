СМИ: Канадские супермаркеты убрали с полок квас и зефир из России

Канадские сети супермаркетов Канады на фоне санкций в отношении России начали отказываться от товаров российского производства. Об этом пишет Globe and Mail.

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По данным газеты, ретейлеры решили убрать с полок квас, семечки подсолнечника, зефир в шоколаде. До этого во многих регионах Канады прекратились продажи российской водки, пишет РИА ФАН.

Отмечается, что в сетях Sobeys, Safeway и FreshCo и Metro Inc. начали убирать из продажи российские продукты еще в начале марта, сообщает «Свободная пресса». При этом ретейлер Loblaw Companies, убирая товары из России, отказывается и от дальнейших заказов такой продукции.

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ТЕГИ:ПродуктыСанкции Против РоссииКанада
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