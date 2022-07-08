СМИ: Канада снимет санкции с турбин для «Северного потока»

Канада, несмотря на просьбы украинских властей, намерена сделать исключение в санкциях для турбин, которые необходимы российскому газопроводу «Северный поток», сообщает «Европейская правда» со ссылкой на свои источники.

Канада и Германия ведут переговоры по ситуации с турбинами для «Северного потока»

На такой шаг решено пойти по просьбе Германии. Подобное решение станет прецедентом.

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек просил Канаду передать турбину Берлину. Оттава намерена объяснить свое решение тем, что возвращение оборудования поможет России восстановить прежние объемы поставок газа в Евросоюз. В Киеве действиями Оттавы остались недовольны.

Ранее посол РФ в Канаде Олег Степанов заявил, что Россия не участвует в диалоге Германии и Канады по поводу поставок оборудования для газопровода «Северный поток».

Напомним, турбины для трубопровода, направленные для ремонта, оказались заблокированы Оттавой на фоне антироссийских санкций.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:Санкции Против РоссииГазопроводСеверный ПотокКанада
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры