СМИ: Канада снимет санкции с турбин для «Северного потока»
Канада, несмотря на просьбы украинских властей, намерена сделать исключение в санкциях для турбин, которые необходимы российскому газопроводу «Северный поток», сообщает «Европейская правда» со ссылкой на свои источники.
На такой шаг решено пойти по просьбе Германии. Подобное решение станет прецедентом.
Министр экономики ФРГ Роберт Хабек просил Канаду передать турбину Берлину. Оттава намерена объяснить свое решение тем, что возвращение оборудования поможет России восстановить прежние объемы поставок газа в Евросоюз. В Киеве действиями Оттавы остались недовольны.
Ранее посол РФ в Канаде Олег Степанов заявил, что Россия не участвует в диалоге Германии и Канады по поводу поставок оборудования для газопровода «Северный поток».
Напомним, турбины для трубопровода, направленные для ремонта, оказались заблокированы Оттавой на фоне антироссийских санкций.
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