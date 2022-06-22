Канада и Германия ведут переговоры по ситуации с турбинами для «Северного потока»
Канада ведет переговоры с Германией, чтобы преодолеть последствия своего решения по турбинам для газопровода «Северный поток». Об этом заявил канадский министр природных ресурсов Джонатан Уилкинсон в беседе с Bloomberg.
Ранее российский «Газпром» сократил поставки топлива через «Северный поток» из-за отсутствия турбин, которые компания Siemens не вернула вовремя из ремонта. В немецком концерне указали, что оборудование ремонтировали на заводе в Монреале, а теперь не могут его вернуть из-за антироссийских санкций Канады, пишет РИА ФАН.
«Мы ведем переговоры с Германией, пытаясь найти путь, по которому мы действительно сможем обеспечить поставки газа. Возможны разные варианты, которые мы можем рассмотреть», — отметил Уилкинсон.
По словам министра, Канада хочет соблюдать собственные санкции, но не нацелена на то, чтобы наносить вред ФРГ, которая из-за ситуации с турбинами получает в полтора раза меньше газа, пишет «Свободная пресса».
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