Армия Израиля заявила о возобновлении боев в секторе Газа

Израиль возобновил боевые действия против боевиков ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщили представители ЦАХАЛ в официальном Telegram-канале.

В Газе заявили, что израильскими бомбардировками разрушены около 60% домов

В армии обороны Израиля также обвинили ХАМАС в нарушении паузы и атаке в сторону израильской территории.

Действие режима прекращения огня истекло 1 декабря в 8 утра по московскому времени. СМИ сообщали о возможном продлении перемирия на один день, но ни одна из конфликтующих сторон не подтвердила данную информацию.

Ранее в ХАМАС заявили, что теракт в Иерусалиме устроили представители «Аль-Кассам». Заявление организации публикует Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: idf.il / ЦАХАЛ / стоп-кадр с видео
ТЕГИ:ИзраильСектор Газа

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