Армия Израиля заявила о возобновлении боев в секторе Газа

В армии обороны Израиля также обвинили ХАМАС в нарушении паузы и атаке в сторону израильской территории.

Действие режима прекращения огня истекло 1 декабря в 8 утра по московскому времени. СМИ сообщали о возможном продлении перемирия на один день, но ни одна из конфликтующих сторон не подтвердила данную информацию.

Ранее в ХАМАС заявили, что теракт в Иерусалиме устроили представители «Аль-Кассам». Заявление организации публикует Telegram-канал «Радиоточка НСН».

