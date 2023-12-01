Армия Израиля заявила о возобновлении боев в секторе Газа
Израиль возобновил боевые действия против боевиков ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщили представители ЦАХАЛ в официальном Telegram-канале.
В армии обороны Израиля также обвинили ХАМАС в нарушении паузы и атаке в сторону израильской территории.
Действие режима прекращения огня истекло 1 декабря в 8 утра по московскому времени. СМИ сообщали о возможном продлении перемирия на один день, но ни одна из конфликтующих сторон не подтвердила данную информацию.
Ранее в ХАМАС заявили, что теракт в Иерусалиме устроили представители «Аль-Кассам». Заявление организации публикует Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru