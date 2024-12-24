СМИ: К границе РФ приблизился американский беспилотник, наводящий ATACMS

Шпионский беспилотник Global Hawk американского производства 23 декабря пролетел над семью странами и приблизился к границе с Россией, сообщает радиостанция RMF FM.

Вблизи Калининградской области замечен американский беспилотник

Он вылетел с военной базы Сигонелла на Сицилии и летал над Польшей и Литвой. Миссия летательного аппарата длилась более 17 часов. Подобные БПЛА уже вели разведку перед массированными ударами по территории РФ, в том числе с использованием дальнобойных ракет западного производства, таких как ATACMS.

Ранее стало известно, что во время удара ВСУ в Севастополе БПЛА США кружил в Черном море, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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