СМИ: К границе РФ приблизился американский беспилотник, наводящий ATACMS

Он вылетел с военной базы Сигонелла на Сицилии и летал над Польшей и Литвой. Миссия летательного аппарата длилась более 17 часов. Подобные БПЛА уже вели разведку перед массированными ударами по территории РФ, в том числе с использованием дальнобойных ракет западного производства, таких как ATACMS.

Ранее стало известно, что во время удара ВСУ в Севастополе БПЛА США кружил в Черном море, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

