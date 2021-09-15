СМИ: израильский антипрививочник умер от COVID-19
Израильский активист Хай Шулиан, призывавший отказаться от вакцинации и ношения масок, умер от коронавируса, сообщает израильский 13-й телеканал.
По данным телеканала, мужчина скончался на этой неделе. Кроме того, было опубликовано видео, на котором Шулиан лежит в кровати и заявляет, что заразился COVID-19.
Сестра активиста рассказала телеканалу, что прививку сделала вся семья, однако он, несмотря на уговоры, не стал вакцинироваться.
«Он был твёрд в своей вере в то, что в демократической стране есть возможность каждому выбирать свой путь», - резюмировала женщина.
Ранее власти Израиля заявили о намерении открыть границы для российских туристов с 19 сентября. Пускать в страну будут только туристические группы, необходимо предъявить сертификат о вакцинации, пройденной не раньше чем за шесть месяцев до поездки, а также ПЦР-тест с отрицательным результатом.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru