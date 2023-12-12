СМИ: израильские военные начали затапливать туннели ХАМАС в Газе
Военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) начали закачивать морскую воду в туннели палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, пишет газета The Wall Street Journal.
Журналисты сослались на анонимных должностных лиц администрации США. Предполагается, что затопление разрушит инфраструктуру ХАМАС. Операция займет несколько недель.
Как сообщило радио Kan, высокопоставленные чиновники Израиля опровергли информацию о подготовке новой сделки с ХАМАС по освобождению заложников. Палестинское движение отказалось отпускать пленных без прекращения огня в секторе Газа.
Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о скором конце ХАМАС. По его словам, за последние дни в плен сдались десять представителей движения, передает «Радиоточка НСН».
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