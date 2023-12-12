СМИ: израильские военные начали затапливать туннели ХАМАС в Газе

Военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) начали закачивать морскую воду в туннели палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, пишет газета The Wall Street Journal.

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Журналисты сослались на анонимных должностных лиц администрации США. Предполагается, что затопление разрушит инфраструктуру ХАМАС. Операция займет несколько недель.

Как сообщило радио Kan, высокопоставленные чиновники Израиля опровергли информацию о подготовке новой сделки с ХАМАС по освобождению заложников. Палестинское движение отказалось отпускать пленных без прекращения огня в секторе Газа.

Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о скором конце ХАМАС. По его словам, за последние дни в плен сдались десять представителей движения, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: idf.il / ЦАХАЛ / стоп-кадр с видео
ТЕГИ:Сектор ГазаХамасИзраиль

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