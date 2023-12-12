СМИ: израильские военные начали затапливать туннели ХАМАС в Газе

Журналисты сослались на анонимных должностных лиц администрации США. Предполагается, что затопление разрушит инфраструктуру ХАМАС. Операция займет несколько недель.

Как сообщило радио Kan, высокопоставленные чиновники Израиля опровергли информацию о подготовке новой сделки с ХАМАС по освобождению заложников. Палестинское движение отказалось отпускать пленных без прекращения огня в секторе Газа.

Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о скором конце ХАМАС. По его словам, за последние дни в плен сдались десять представителей движения, передает «Радиоточка НСН».

