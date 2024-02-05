СМИ: Израильская армия взяла штурмом базу ХАМАС в Хан-Юнисе в Газе
Израильская армия взяла штурмом базу палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, где представители движения отрабатывали подготовку теракта на поселения Израиля 7 октября. Об этом сообщила газета BILD.
Отмечается, что на объекте в Хан-Юнисе были установлены макеты израильских военных баз, бронетехника и точки доступа к кибуцам. Согласно данным, израильские военные также обыскали офис Мохаммада Синвара — старшего руководителя вооруженного крыла ХАМАС. Указывается, что его брата Яхью Синвара подозревают в организации нападения на Израиль 7 октября.
Подчеркивается, что база ХАМАС была заминирована, поэтому израильским солдатам пришлось провести разминирование инженерными силами.
Ранее, 4 февраля, глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что вооруженные силы страны уничтожили большую часть батальонов ХАМАС в секторе Газа, передает «Радиоточка НСН».
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