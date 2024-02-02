Израиль заявил об уничтожении 10 тысяч членов ХАМАС

По его словам, еще 10 тысяч ранены и «выведены из строя». Как отметил глава военного ведомства, эти данные — серьезный удар, подрывающий возможности ХАМАС.

Ранее стало известно, что палестинское движение ХАМАС получило от Израиля предложение о прекращении огня в секторе Газа в обмен на освобождение заложников, однако реакции еще не последовало, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

