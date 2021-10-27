СМИ: Израиль с 15 ноября начнет принимать привитых «Спутником V» туристов

По словам собеседника агентства, предложение министра туризма Йоэля Развозова о допуске вакцинированных «Спутником V» иностранцев одобрили на совещании с премьером Нафтали Беннетом. Однако решение должно быть утверждено правительством, отмечает RT.

В случае одобрения инициативы Развозова с 15 ноября в Израиль допустят туристов, полностью вакцинированных «Спутником V». Вторая прививка должна быть сделана не позднее чем за полгода до прилета. При этом для туристов обязательна сдача второго ПЦР-теста и серологического исследования в аэропорту.

