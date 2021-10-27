СМИ: Израиль с 15 ноября начнет принимать привитых «Спутником V» туристов
Власти Израиля могут с 15 ноября разрешить въезд в страну иностранным туристам, привитым российской вакциной «Спутник V». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правительстве.
По словам собеседника агентства, предложение министра туризма Йоэля Развозова о допуске вакцинированных «Спутником V» иностранцев одобрили на совещании с премьером Нафтали Беннетом. Однако решение должно быть утверждено правительством, отмечает RT.
В случае одобрения инициативы Развозова с 15 ноября в Израиль допустят туристов, полностью вакцинированных «Спутником V». Вторая прививка должна быть сделана не позднее чем за полгода до прилета. При этом для туристов обязательна сдача второго ПЦР-теста и серологического исследования в аэропорту.
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