СМИ: Израиль применил высокоточный боеприпас для поражения объекта в Рафахе
Израиль уведомил администрацию президента Соединенных Штатов Джо Байдена, что якобы применил высокоточный боеприпас для поражения цели в районе города Рафах. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника.
Отмечается, что из-за взрыва от удара загорелся топливный бак, после чего возник пожар, который охватил лагерь для перемещенных палестинцев. При этом источник отметил, что не может подтвердить эту информацию. Он указал, что это сообщение израильской стороны, и Вашингтон узнает больше, когда Тель-Авив закончит расследование происшествия.
Ранее, в ночь на 27 мая, израильская армия нанесла удар по Рафаху, как минимум восемь ракет попали в палаточный лагерь в районе Телль-эс-Султан, который находится рядом со складом Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ. В результате в палаточном городке вспыхнул пожар. По данным Минздрава анклава, погибли 45 человек, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru