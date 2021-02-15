СМИ: Израиль попытался нанести удар по окраинам Дамаска

Средства противовоздушной обороны Сирии отразили израильскую ракетную атаку на окрестности Дамаска, передает государственное агентство SANA.

Военный источник отметил, что силам Израиля удалось поразить некоторые цели. По его словам, ракетный удар был направлен со стороны Голанских высот и Галилеи, где дислоцированы израильские войска.

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Армия обороны Израиля не прокомментировала сообщения о ракетных ударах.



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ФОТО: НСН/Скриншот видео Defense express
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