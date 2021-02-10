ПВО отразили атаку на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку на авиабазу Хмеймим в Сирии, которую провели боевики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирала Вячеслава Сытника.

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Контр-адмирал подчеркнул, что никто не пострадал, материального ущерба в результате обстрела получено не было. По данным Сытника, нападение произошло в 19:45 по московскому времени. Авиабаза российских войск была обстреляна со стороны Идлибской зоны, которая находится под контролем нелегальных вооруженных формирований.

В настоящий момент авиабаза Хмеймим функционирует "в плановом режиме". Сытник рассказал, что в течение суток обстрелов со стороны вооруженных формирований, подконтрольных Турции, зафиксировано не было.

Агентство сообщает, что в Идлибской зоне деэскалации было зафиксировано 26 обстрелов, которые провели члены террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (организация запрещена в России). Под обстрел попали провинции Идлиб, Латакия, Алеппо и Хама.

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Виноградов
ТЕГИ:ОбстрелВоенная БазаСирия
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