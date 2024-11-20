СМИ: Израиль пообещал не выселять с севера Газы палестинцев
Руководство Израиля пообещало США не выселять с севера Газы палестинцев и предоставить им доступ к продуктам из гуманитарной помощи. Об этом со ссылкой на копию документа сообщил портал Axios.
Документ Израиль адресовал главе Пентагону Ллойду Остину и госсекретарю США Энтони Блинкену. Он подписан министром обороны Израиля Исраэлем Кацем и министром стратегического планирования страны Роном Дермером.
Ранее журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что Израиль готовится в ближайшее время аннексировать территории на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru