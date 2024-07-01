СМИ: Израиль планирует начать военную операцию на юге Ливана после 15 июля
Израиль планирует начать проведение военной операции на юге Ливана во второй половине июля, целью станет борьба с шиитским движением «Хезболла». Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на источники.
Согласно данным, сторонники «Хезболлы» до сих пор продолжают базироваться в Ливане, власти Израиля воспринимают движение как угрозу. Издание отмечает, что дипломаты стран Запада предполагают, что военная операция может начаться «на третьей или четвертой неделе июля».
При этом точные даты возможной атаки израильской армии на «Хезболлу» не называются. Однако изданию известно, что это однозначно произойдет после 15 июля.
Ранее эксперт Российского совета по международным делам Антон Мардасов в разговоре с НСН отметил, что если Израиль начнет наземную операцию против «Хезболлы», то движению помогут палестинская община в Иордании, добровольцы из Ирака и отчасти Сирия, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Уилл Смит представил новый трек
- Бастрыкин попросил разрешить завести дело на главу Солнцевского суда
- Прокуратура проверит организацию детского конкурса красоты в Ростове-на-Дону
- ПВО сработала в Севастополе после объявления воздушной тревоги
- Внебрачный сын Пьера Нарцисса впервые посетил Россию
- «Победа для демократии»: Трамп приветствовал признание его частичного иммунитета
- Путин распорядился создать национальный центр «Россия»
- СМИ: В Москве задержали тренера молодежной сборной по вольной борьбе
- США пообещали укрепить ПВО Украины в ближайшее время
- СМИ: Израиль планирует начать военную операцию на юге Ливана после 15 июля
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru