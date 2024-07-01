СМИ: Израиль планирует начать военную операцию на юге Ливана после 15 июля

Согласно данным, сторонники «Хезболлы» до сих пор продолжают базироваться в Ливане, власти Израиля воспринимают движение как угрозу. Издание отмечает, что дипломаты стран Запада предполагают, что военная операция может начаться «на третьей или четвертой неделе июля».

При этом точные даты возможной атаки израильской армии на «Хезболлу» не называются. Однако изданию известно, что это однозначно произойдет после 15 июля.

Ранее эксперт Российского совета по международным делам Антон Мардасов в разговоре с НСН отметил, что если Израиль начнет наземную операцию против «Хезболлы», то движению помогут палестинская община в Иордании, добровольцы из Ирака и отчасти Сирия, передает «Радиоточка НСН».

