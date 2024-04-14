Израиль нанес удар по военному объекту «Хезболлы» в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по военному объекту движения «Хезболла» на территории Ливана.

«Хезболла» выпустила более 50 ракет по северу Израиля

В Telegram-канале ЦАХАЛ отмечается, что объект находится в районе населенного пункта Наби-Шит. Удар нанесен в ответ на ночные атаки «Хезболлы» по северу Израиля.

«Истребители ЦАХАЛ нанесли удар по значительному объекту «Хезболла» по производству оружия в районе Наби-Шита глубоко внутри Ливана», - сообщили в вооруженных силах страны.

Иран в ночь на воскресенье атаковал Израиль ракетами и беспилотниками-камикадзе Shahed. Операция стала ответом на обстрел консульства исламской республики в Дамаске 1 апреля, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: idf.il / ЦАХАЛ / стоп-кадр с видео
ТЕГИ:ИранЛиванИзраиль

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