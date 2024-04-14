Израиль нанес удар по военному объекту «Хезболлы» в Ливане

В Telegram-канале ЦАХАЛ отмечается, что объект находится в районе населенного пункта Наби-Шит. Удар нанесен в ответ на ночные атаки «Хезболлы» по северу Израиля.

«Истребители ЦАХАЛ нанесли удар по значительному объекту «Хезболла» по производству оружия в районе Наби-Шита глубоко внутри Ливана», - сообщили в вооруженных силах страны.

Иран в ночь на воскресенье атаковал Израиль ракетами и беспилотниками-камикадзе Shahed. Операция стала ответом на обстрел консульства исламской республики в Дамаске 1 апреля, передает «Радиоточка НСН».

