СМИ: Израиль ответственен за атаку на военный завод в Иране
Израиль ответственен за атаку на военный завод в Исфахане в Иране, сообщает The Wall Street Journal.
По данным газеты, Израиль тайно атаковал беспилотником оборонный комплекс, так как вместе с США ищет способы сдержать «ядерные амбиции» Тегерана. Удар пришелся на точку рядом с объектом, который принадлежит Иранскому центру космических исследований.
США наложили на него санкции за работу над иранской программой баллистических ракет.
Атака была проведена с применением мини-дронов. Благодаря мерам защиты, один из аппаратов был сбит комплексом противовоздушной обороны, два других были перехвачены военными и взорваны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+6 941 / сут.
Умерли
395 тыс.+40 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+3 612 / сут.
- СМИ: Израиль ответственен за атаку на военный завод в Иране
- В Капитолии США могут установить бюст Зеленского
- Охлобыстин: объявлена награда в 10 млн рублей за каждый подбитый Abrams
- Конгрессмен в США отказался представлять интересы украинцев
- Американский офицер разведки раскрыл смысл послания Зеленского Западу
- Эрдоган рассказал, что шокирует Швецию в вопросе членства в НАТО
- Концерты группы «ДДТ» в Челябинске и Магнитогорске снова перенесли
- Бойцы ЧВК «Вагнер» обнаружили в Бахмуте тела иностранных наемников с отрезанными головами и руками
- Два человека погибли в результате обстрела моста под Мелитополем
- СМИ: План Зеленского по захвату Крыма - безумие и может обернуться ядерной войной
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru