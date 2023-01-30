СМИ: Израиль ответственен за атаку на военный завод в Иране

Израиль ответственен за атаку на военный завод в Исфахане в Иране, сообщает The Wall Street Journal.

Россияне не пострадали после атаки беспилотников в Иране

По данным газеты, Израиль тайно атаковал беспилотником оборонный комплекс, так как вместе с США ищет способы сдержать «ядерные амбиции» Тегерана. Удар пришелся на точку рядом с объектом, который принадлежит Иранскому центру космических исследований.

США наложили на него санкции за работу над иранской программой баллистических ракет.

Атака была проведена с применением мини-дронов. Благодаря мерам защиты, один из аппаратов был сбит комплексом противовоздушной обороны, два других были перехвачены военными и взорваны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ТЕГИ:ИзраильИран
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