СМИ: Израиль может нанести удар по Ирану в ближайшие дни

Израильская армия может атаковать Иран в ближайшие дни, однако решение относительно целей ударов еще не принято, сообщило издание Washinhton Post со ссылкой на израильских чиновников.

«Атака ожидается в ближайшие дни», - говорится в сообщении.

{{related_post_@hL5XWGuz5}}

Телеканал CNN со ссылкой на источники ранее отмечал, что американские чиновники полагают, что Израиль нанесет удар по Ирану в ответ на ракетную атаку со стороны Тегерана еще до президентских выборов в Соединенных Штатах, которые состоятся на 5 ноября. По их данным, план израильской атаки уже полностью готов, а премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заверил Вашингтон, что операция будет ограничена военными целями и не затронет ядерные или нефтяные объекты.

Вечером 1 октября Иран нанес удар свыше 200 ракетами по Израилю в ответ на гибель лидера ливанского движения «Хезболла» Хасана Насраллы при израильской атаке на Бейрут. Израильская сторона пообещала ответные меры. WSJ писала, что Тель-Авив предупредил Тегеран, что нацелится на нефтяные и ядерные объекты. Против этого выступили США, писала газета Financial Times. Они пытаются «ограничить масштабы» ответных мер Израиля, передает «Радиоточка НСН».

