СМИ: Израиль предупреждал Иран о возможно ударе по ядерным объектам
2 октября 202401:33
Израиль предупреждал власти Ирана о возможности атаки по объектам ядерной или нефтяной инфраструктуры, если Тегеран нанесет удары по израильской территории, сообщает газета The Wall Street Journal.
Издание пишет, что Израиль направил Ирану сообщения о том, что ответит на любой удар, независимо от того, будет ли он незначительным или крупным.
Ранее Иран предупредил Россию и США о ракетном ударе по Израилю, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- СМИ: Израиль предупреждал Иран о возможно ударе по ядерным объектам
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru