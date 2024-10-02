СМИ: Израиль предупреждал Иран о возможно ударе по ядерным объектам

Издание пишет, что Израиль направил Ирану сообщения о том, что ответит на любой удар, независимо от того, будет ли он незначительным или крупным.

Ранее Иран предупредил Россию и США о ракетном ударе по Израилю, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

