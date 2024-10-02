СМИ: Израиль предупреждал Иран о возможно ударе по ядерным объектам

Израиль предупреждал власти Ирана о возможности атаки по объектам ядерной или нефтяной инфраструктуры, если Тегеран нанесет удары по израильской территории, сообщает газета The Wall Street Journal.

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Издание пишет, что Израиль направил Ирану сообщения о том, что ответит на любой удар, независимо от того, будет ли он незначительным или крупным.

Ранее Иран предупредил Россию и США о ракетном ударе по Израилю, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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