СМИ: Израиль может не справиться с ракетами Ирана
В Израиле система противоракетной обороны «Железный купол» может не обеспечить нужный уровень защиты, так как не предназначена для перехвата некоторых иранских беспилотников и ракет, сообщает The Wall Street Journal.
По данным издания, ПВО позволяет Израилю эффективно сбивать ракеты малой дальности и обезопасить населенные пункты от снарядов палестинского движения ХАМАС, однако мощности Ирана и «Хезболлах» меняют ситуацию. Утверждается, что Иран имеет беспилотники и баллистические ракеты, остановить которые «Железный купол» неспособен.
«Хезболлах» же обладает арсеналом в десятки тысяч ракет, среди которых — высокоточные. Их запуск может перегрузить израильский «Железный купол».
Ранее Иран через Венгрию предупредил Израиль о намерении нанести удар, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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