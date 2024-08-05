Иран через Венгрию предупредил Израиль о намерении нанести удар
Иран через Венгрию уведомил Израиль о своих намерениях нанести удары. Об этом заявил глава МИД еврейского государства Исраэль Кац, сообщает The Jerusalem Post.
По данным издания, Тегеран передал предупреждение Тель-Авиву через министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто. Сийярто, в свою очередь, сообщил об этом напрямую Исраэлю Кацу, уточнив, что получил информацию от исполняющего обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери.
Напряженность на Ближнем Востоке достигла максимума после смерти главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране 31 июля. Согласно различным источникам, его гибель наступила в результате либо прямого ракетного удара, либо взрыва заранее заложенного устройства.
Иранский корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил, что Хания был убит снарядом малой дальности с боеголовкой весом около 7 кг, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru