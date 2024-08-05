Иран через Венгрию предупредил Израиль о намерении нанести удар

Иран через Венгрию уведомил Израиль о своих намерениях нанести удары. Об этом заявил глава МИД еврейского государства Исраэль Кац, сообщает The Jerusalem Post.

По данным издания, Тегеран передал предупреждение Тель-Авиву через министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто. Сийярто, в свою очередь, сообщил об этом напрямую Исраэлю Кацу, уточнив, что получил информацию от исполняющего обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери.

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Напряженность на Ближнем Востоке достигла максимума после смерти главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране 31 июля. Согласно различным источникам, его гибель наступила в результате либо прямого ракетного удара, либо взрыва заранее заложенного устройства.

Иранский корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил, что Хания был убит снарядом малой дальности с боеголовкой весом около 7 кг, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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