Член парламента Ирана призвал ликвидировать Нетаньяху

Во время заседания парламента Ирана Османи заявил, что надеется, что будет проведена еще одна операция в Израиле, которая станет «кровной местью» за Исмаила Ханию. При этом он подчеркнул, что в Иране «не согласны на меньшее, чем смерть Нетаньяху».

Говоря об «еще одной операции», Османи имел ввиду массированный удар иранскими ракетами и беспилотниками по территории Израиля 13 апреля 2024 года.

Ранее стало известно, что Министр обороны Израиля Йоав Галант трижды проводил телефонные переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином после гибели Хании, напоминает RT.

