Член парламента Ирана призвал ликвидировать Нетаньяху
Член иранского парламента Мохаммад Касим Османи пригрозил ликвидировать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в ответ на убийство в Тегеране главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. Об этом сообщил телеканал IRIB.
Во время заседания парламента Ирана Османи заявил, что надеется, что будет проведена еще одна операция в Израиле, которая станет «кровной местью» за Исмаила Ханию. При этом он подчеркнул, что в Иране «не согласны на меньшее, чем смерть Нетаньяху».
Говоря об «еще одной операции», Османи имел ввиду массированный удар иранскими ракетами и беспилотниками по территории Израиля 13 апреля 2024 года.
Ранее стало известно, что Министр обороны Израиля Йоав Галант трижды проводил телефонные переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином после гибели Хании, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru