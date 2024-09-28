Израиль заявил о планах пресечения поставок оружия в Бейрут

Официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари в ходе брифинга сообщил о намерении израильских истребителей пресекать поставки вооружений в аэропорт Бейрута. По его словам, самолеты ВВС Израиля уже начали патрулирование воздушного пространства рядом с аэропортом.

Хагари отметил, что в отличие от Сирии, Ливан на протяжении последних нескольких лет действовал ответственно и не допускал использование гражданского аэропорта для поставок оружия.

Израильские бомбардировки привели к пожару на заправке у аэропорта Бейрута

Однако израильские вооруженные силы располагают информацией о том, что Иран продолжает поставлять вооружения шиитскому движению «Хезболла», и Израиль намерен этому противостоять.

Он подчеркнул, что Израиль не позволит вражеским рейсам с вооружениями приземляться в гражданском аэропорту Бейрута, который должен оставаться исключительно мирным объектом, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОбстрелЛиванИзраиль

Горячие новости

Все новости

партнеры