Израиль заявил о планах пресечения поставок оружия в Бейрут

Официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари в ходе брифинга сообщил о намерении израильских истребителей пресекать поставки вооружений в аэропорт Бейрута. По его словам, самолеты ВВС Израиля уже начали патрулирование воздушного пространства рядом с аэропортом.

Хагари отметил, что в отличие от Сирии, Ливан на протяжении последних нескольких лет действовал ответственно и не допускал использование гражданского аэропорта для поставок оружия.