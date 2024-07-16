СМИ: Изменение климата привело к увеличению продолжительности дня
Изменение климата, которое сопровождаетсяы переносом водных масс к экватору, привело к увеличению продолжительности дня, сообщает RT со ссылкой на Proceedings of the National Academy of Sciences.
Как показало исследование, последние десятилетия изменение климата ускорило таяние ледников, что привело к повышению уровня моря.
Этот перенос масс от полюса к экватору значительно увеличил сплюснутость Земли и продолжительность дня с 1900 года.
Ранее стало известно, что бананы могут стать роскошью из-за изменений климата, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru