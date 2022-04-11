Как отмечает китайское издание, украинский кризис отражает стремления Соединенных Штатов к гегемонии путем принуждения. Вашингтон привык вводить санкции против ведущих независимую внешнюю политику государств и обвинять их в нарушении «общечеловеческих ценностей», пишет РИА ФАН.

«Данные показывают, что со времен Второй мировой войны количество неестественных смертей иностранных граждан из-за санкций США превысило общее число погибших во всех войнах за тот же период. Сейчас все больше и больше стран не желают подчиняться политике принуждения США», — говорится в материале.

Издание указывает, что Вашингтон пытается оказывать давление на Китай, Индию и другие страны с независимой позицией в отношении России и стремится «взять в заложники страны», не поддерживающие США в украинском кризисе. Также в GT напомнили, что высокопоставленные американские чиновники угрожали некоторым государствам, в том числе Китаю и Индии, из-за возможного предоставления материальной поддержки Москве и сближения с российской позицией.

