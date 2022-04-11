СМИ: Из-за санкций США со времен Второй мировой умерло больше иностранцев, чем в войнах
Число неестественных смертей иностранных граждан из-за санкций США со времен Второй мировой войны превысило общее число погибших во всех войнах за этот период. Об этом пишет Global Times.
Как отмечает китайское издание, украинский кризис отражает стремления Соединенных Штатов к гегемонии путем принуждения. Вашингтон привык вводить санкции против ведущих независимую внешнюю политику государств и обвинять их в нарушении «общечеловеческих ценностей», пишет РИА ФАН.
«Данные показывают, что со времен Второй мировой войны количество неестественных смертей иностранных граждан из-за санкций США превысило общее число погибших во всех войнах за тот же период. Сейчас все больше и больше стран не желают подчиняться политике принуждения США», — говорится в материале.
Издание указывает, что Вашингтон пытается оказывать давление на Китай, Индию и другие страны с независимой позицией в отношении России и стремится «взять в заложники страны», не поддерживающие США в украинском кризисе. Также в GT напомнили, что высокопоставленные американские чиновники угрожали некоторым государствам, в том числе Китаю и Индии, из-за возможного предоставления материальной поддержки Москве и сближения с российской позицией.
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