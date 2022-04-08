В Китае назвали главную причину кризиса на Украине

«Необходимо следовать принципу неделимости безопасности и воссоздать сбалансированный и эффективный механизм безопасности в Европе. Только так можно реализовать долгосрочный мир и стабильность в Европе», — подчеркнул глава МИД КНР в телефонной беседе с дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном.

Как отметил Ван И, все стороны должны содействовать российско-украинским мирным переговорам и создавать необходимые условия для них. По словам министра, нельзя призывать к прекращению боевых действий и одновременно «непрерывно поставлять большое количество передового оружия и снаряжения, вызывая дальнейшую эскалацию», пишет «Свободная пресса».

