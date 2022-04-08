В Китае назвали главную причину кризиса на Украине
Дисбаланс в существующих механизмах безопасности в Европе является главной причиной украинского кризиса. Об этом заявил министр иностранных дел КНР, член Госсовета Ван И, сообщает китайское внешнеполитическое ведомство.
«Необходимо следовать принципу неделимости безопасности и воссоздать сбалансированный и эффективный механизм безопасности в Европе. Только так можно реализовать долгосрочный мир и стабильность в Европе», — подчеркнул глава МИД КНР в телефонной беседе с дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном.
Как отметил Ван И, все стороны должны содействовать российско-украинским мирным переговорам и создавать необходимые условия для них. По словам министра, нельзя призывать к прекращению боевых действий и одновременно «непрерывно поставлять большое количество передового оружия и снаряжения, вызывая дальнейшую эскалацию», пишет «Свободная пресса».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,0 млн+14 355 / сут.
Умерли
371 тыс.+287 / сут.
Выздоровели
17,1 млн+35 304 / сут.
- «Хэппи-энд не предвидится»: Кадыров предрек «голливудский конец» боевикам в Мариуполе
- В Латвии запретили празднование Дня Победы
- ФАС: Компания Booking уплатила штраф в 1,3 млрд рублей
- В Китае назвали главную причину кризиса на Украине
- Россиянам рассказали, от чего зависит продление майских праздников
- СМИ: Украина хочет национализировать в Измаиле корабли под флагом РФ
- В Москве началось отпевание Владимира Жириновского
- Пушилин: Появление артиллерии у украинских добровольцев приведет к массовым жертвам
- Эксперт объяснил рост цен на рыбу в России
- Назальная вакцина от COVID-19 вышла в гражданский оборот
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru