СМИ: Из-за двусмысленности соглашения по Газе бои могут продолжиться

По данным издания, существуют сомнения в том, что оно сможет привести к постоянному прекращению огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС.

Согласно проекту, после того, как ХАМАС освободит большую часть заложников, в течение первых шести недель прекращения огня Израиль и палестинское движение вступят в переговоры о постоянном прекращении огня.

Ранее в США заявили, что соглашение по прекращению огня в Газе готово к подписанию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

