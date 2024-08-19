СМИ: Из-за двусмысленности соглашения по Газе бои могут продолжиться

Формулировки возможного соглашения об освобождении заложников в секторе Газа двусмысленны, сообщает Washington Post.

СМИ: «Хамас» готов заключить перемирие с Израилем

По данным издания, существуют сомнения в том, что оно сможет привести к постоянному прекращению огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС.

Согласно проекту, после того, как ХАМАС освободит большую часть заложников, в течение первых шести недель прекращения огня Израиль и палестинское движение вступят в переговоры о постоянном прекращении огня.

Ранее в США заявили, что соглашение по прекращению огня в Газе готово к подписанию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: idf.il / ЦАХАЛ / стоп-кадр с видео
ТЕГИ:ХамасИзраильСектор Газа

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