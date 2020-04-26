СМИ: Италия не откроет границы для туристов до конца года
Италия до конца года не станет открывать границы для иностранных туристов. Об этом в интервью газете La Repubblica заявил министр культуры и туризма Дарио Франческини. Он подчеркнул, что открытие границ будет зависеть от эпидситуации и политики каждого отдельного государства.
Однако Франческини допустил, что в мае в Италии возобновится работа музеев и главных достопримечательностей, закрытых из-за пандемии коронавируса. По словам министра, в числе достопримечательностей, которые, скорее всего, снова смогут открыть для посетителей, Колизей и Помпеи.
Между тем, по последним данным Университета Джона Хопкинса, число жертв COVID-19 в Италии составляет 26 384 человека, общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией за все время эпидемии в стране, достигло 195 351.
Ранее НСН писала, что бывший руководитель команды «Формулы-1» Ferrari Маурицио Арривабене стал водителем скорой помощи в Италии. Об этом пишет Euro Weekly News, ссылаясь на информацию, предоставленную журналистом Лео Туррини.
Он отметил, что Арривабене, который возглавлял Ferrari с 2014 по 2019 год, не распространяется о том, что помогает итальянским медикам оказывать помощь больным COVID-19. При этом, бывший босс гоночной команды работает в скорой почти с самого начала эпидемии коронавируса в Италии. Известно, что Маурицио Арривабене присоединился к директору компании Pirelli Марио Изоле, который стал волонтером-медиком.
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