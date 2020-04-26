СМИ: Италия не откроет границы для туристов до конца года

Италия до конца года не станет открывать границы для иностранных туристов. Об этом в интервью газете La Repubblica заявил министр культуры и туризма Дарио Франческини. Он подчеркнул, что открытие границ будет зависеть от эпидситуации и политики каждого отдельного государства.

Однако Франческини допустил, что в мае в Италии возобновится работа музеев и главных достопримечательностей, закрытых из-за пандемии коронавируса. По словам министра, в числе достопримечательностей, которые, скорее всего, снова смогут открыть для посетителей, Колизей и Помпеи.

Между тем, по последним данным Университета Джона Хопкинса, число жертв COVID-19 в Италии составляет 26 384 человека, общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией за все время эпидемии в стране, достигло 195 351.