СМИ: испанские военные массово меняют пол из-за льгот и зарплаты

Военнослужащие испанских вооруженных сил, проходящие службу в гарнизоне, который расположен в городе Сеута на севере Африки, начали массово менять пол в документах после того, как правительство королевства решило повысить заработную плату и увеличить число льгот для женщин в армии, сообщает El Espanol.

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Изменения пола, в частности, повышает зарплату на 15%, кроме того предусматривает выделение отдельной ванны в гарнизоне.

В настоящее время, пол в документах сменили уже более 40 военнослужащих мужчин, а четверо из них даже взяли новые имена.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что многие страны согласны с Россией в вопросе смены пола, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
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