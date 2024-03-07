СМИ: испанские военные массово меняют пол из-за льгот и зарплаты

Изменения пола, в частности, повышает зарплату на 15%, кроме того предусматривает выделение отдельной ванны в гарнизоне.

В настоящее время, пол в документах сменили уже более 40 военнослужащих мужчин, а четверо из них даже взяли новые имена.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что многие страны согласны с Россией в вопросе смены пола, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

