В России хотят запретить давать мальчикам женские имена и наоборот

Сейчас все чаще встречаются случаи, когда родители дают ребенку имя, не соответствующее его полу. Например, недавно девочку назвали Михаилом.

Отмечается, что имена, подходящие для обоих полов, не попадут под запрет.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе заседания СПЧ допустил амнистию «некоторых категорий женщин», отбывающих наказание, призвал проработать этот вопрос и принять соответствующее решение, сообщает RT.

