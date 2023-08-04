СМИ: «Исламское государство»* назначило нового лидера

Террористическая группировка «Исламское государство»* назначила новым лидером Абу Хафсан аль-Хашими аль-Кураши, сообщает телеканал «360» со ссылкой на AFP.

Он стал пятым главарем с момента основания организации. Предыдущий лидер Абу Хусейн аль-Хусейни аль-Куреши погиб в ходе столкновений с группировкой «Джабхат ан-Нусра»** в сирийской провинции Идлиб.

Как заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, национальная разведка страны ликвидировала Абу Хусейна аль-Куреши в ходе проведенной спецслужбой операции 29 апреля.

Ранее глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сравнил украинскую армию и террористов из «Исламского государства», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

*«Исламское государство»/ИГИЛ — террористическая организация, запрещенная в России

**«Джабхат ан-Нусра» (она же — «Хайят Тахрир аль-Шам») — террористическая организация, запрещенная в России.

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