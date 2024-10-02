СМИ: Иранская ракета взорвалась рядом со штаб-квартирой «Моссада»

Одна из запущенных иранских ракет взорвалась менее чем в 1 км от штаб-квартиры израильской разведывательной службы «Моссад», которая находится в Тель-Авиве, сообщает CNN.

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Телеканалу удалось сопоставить с местностью несколько видео, на одной из которых запечатлен большой кратер, образовавшийся после взрыва.

Ранее стало известно, что Израиль нанесет мощные удары по целям по всему Ближнему Востоку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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