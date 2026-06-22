СМИ: Иран увеличил экспорт сырой нефти через Ормузский пролив

Экспорт нефти из Ирана увеличился после снятия блокады Ормузского пролива со стороны США. Об этом сообщает Bloomberg.

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По данным агентства, объемы транспортировки сырья через пролив выросли «до самого высокого уровня с начала войны». Речь идет об экспорте сырой нефти, пишет RT.

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с НСН рассказал, что открытие Ормузского пролива не сможет значительно опустить цены на нефть, поскольку страны потратили резервы, и повышенный спрос будет держать рынок.

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ФОТО: EPA /ТАСС
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