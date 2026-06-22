СМИ: Иран увеличил экспорт сырой нефти через Ормузский пролив
22 июня 202611:12
Юлия Савченко
Экспорт нефти из Ирана увеличился после снятия блокады Ормузского пролива со стороны США. Об этом сообщает Bloomberg.
По данным агентства, объемы транспортировки сырья через пролив выросли «до самого высокого уровня с начала войны». Речь идет об экспорте сырой нефти, пишет RT.
Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с НСН рассказал, что открытие Ормузского пролива не сможет значительно опустить цены на нефть, поскольку страны потратили резервы, и повышенный спрос будет держать рынок.
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