СМИ: Иран увеличил экспорт сырой нефти через Ормузский пролив

По данным агентства, объемы транспортировки сырья через пролив выросли «до самого высокого уровня с начала войны». Речь идет об экспорте сырой нефти, пишет RT.

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с НСН рассказал, что открытие Ормузского пролива не сможет значительно опустить цены на нефть, поскольку страны потратили резервы, и повышенный спрос будет держать рынок.

