СМИ: Иран сократил поставки нефти в Китай для поддержания высоких цен

Отмечается, что в октябре Пекин закупал у Тегерана рекордные 1,53 миллиона баррелей в сутки. В декабре объем поставок сократился до 1,18 миллиона баррелей.

При этом на поставки из Ирана приходится 10% нефтепотребления в КНР. Закупщики нефти указали на жесткую позицию Тегерана в вопросах ценообразования.

Сообщается, что переговоры о стоимости иранского «черного золота» для Китая складываются не в пользу покупателей.

Россия в конце декабря уменьшила экспорт нефтепродуктов на 666 тысяч баррелей в сутки. При этом поставки дизеля с 17 по 24 декабря снизились сразу на 25%, передает «Радиоточка НСН».

