Цены на нефть пошли вниз после выхода Анголы из ОПЕК
Стоимость нефти марки Brent упала ниже 78 долларов за баррель на фоне объявления властей Анголы о выходе страны из Организации стран — экспортеров нефти. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Цены опускались до отметки в 77,9 долларов за баррель. В Луанде пошли на радикальные меры после того, как стране установили неприемлемо низкие квоты на добычу. Среди недовольных слишком большим сокращением добычи также Нигерия и Конго.
Ранее Саудовская Аравия решила продлить добровольные сокращения добычи нефти, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru