Цены на нефть пошли вниз после выхода Анголы из ОПЕК

Цены опускались до отметки в 77,9 долларов за баррель. В Луанде пошли на радикальные меры после того, как стране установили неприемлемо низкие квоты на добычу. Среди недовольных слишком большим сокращением добычи также Нигерия и Конго.

Ранее Саудовская Аравия решила продлить добровольные сокращения добычи нефти, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

